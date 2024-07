Ердоган удари шамар на малко дете – не целунало ръката му

Турският президент Реджеп Ердоган Реджеп Тайип Ердоган - турски политик и премиер. Роден на 26 февруари 1954 г. в Истанбул. Завършва зашлеви шамар на момченце, отказало да му целуне ръката.

Кадрите, които предизвикаха вълна от възмущение в социалните мрежи, са от официално събитие в турския град Ризе.

На видеото се вижда как детето се качва на сцената и се приближава до турския президент, пишат местни медии.

Ердоган подава ръката си за целувка, но момчето отказва. В този момент държавният глава го удря леко през лицето.

Тогава детето все пак прави жеста, показващ уважение към по-възрастните, и пезидентът му дава пари.

Ердоган беше в Ризе заради мащабен проект, осигуряващ нови жилища на семейства в нужда. Момченцето, отказало да целуне ръка на президента, и родителите му бяха сред първите, получили ключовете за новия си дом, пише Нова.

