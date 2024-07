Уиз Халифа се извини на Румъния за марихуаната и обеща да се върне, но без „голям джойнт“

Американският рапър Уиз Калифа се извини публично в платформата Х, след като беше задържан в Румъния за употреба и притежание на канабис.

Една част той пуши под формата на цигара на сцената на фестивала Beach, Please! в черноморския курорт Костинещ.

След това е бил арестуван и в него са открити още 18 грама от веществото.

В Румъния употребата на канабис за развлечение е незаконна. Той се счита за рисков наркотик в страната и притежанието му се наказва с до 10 години затвор.

Рап звездата се появи в социалните мрежи на 14 юли и привидно се извини за инцидента.

„Не съм искал да проявя неуважение към страната Румъния, като запалих на сцената. Те бяха много уважителни и ме пуснаха да си тръгна. Скоро ще се върна, но без да държа голям джойнт в ръка“, каза той в своя публикация в Х.

Инцидентът стана в момент, в който организаторите на фестивала обявиха, че на събитието ще бъде проведена кампания за борба с наркотиците в партньорство с най-важните структури на Министерството на вътрешните работи в Румъния, предава бТВ.

Last nights show was amazing. I didn’t mean any disrespect to the country of Romania by lighting up on stage. They were very respectful and let me go. I’ll be back soon. But without a big ass joint next time