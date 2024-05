Силяновска: Няма да се срещна с Радев в Рим

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, която води държавно-църковна делегация в Рим и Ватикана, е изразила готовност за среща с българския президент Румен Радев, който също е в Рим, но срещата няма да се реализира по време на посещенията им там, пишат медиите в страната, предава БТА.

"Изразихме и аз, и президентът Румен Радев готовност за среща, но до среща няма да се стигне (сега). И двете делегации имат своя програма, но казахме, че ще я реализираме час по-скоро, в първия удобен момент. Готовността остава и остава да се видим", казва Силяновска.

В краткото видео Силяновска казва за аудиенцията при папа Франциск, че тя "означава много, с общо мнение сме за текущите проблеми, за подкрепата на Ватикана по пътя ни към ЕС, за подкрепата на Ватикана към Западните Балкани. Казахме, че успехите са очевидни. Ние сме пример за религиозен диалог, той ще продължи, Ватикана вярва в нашата сила“, казва Силяновска, цитирана от ТВ 21.

В официалното съобщение от кабинета на президента на Република Северна Македония се казва, че по време на аудиенция с главата на Римокатолическата църква Силяновска е изразила увереност, че по време на нейния мандат страната "ще се стреми още по-интензивно към задълбочаване на цялостните отношения със Светия престол с цел укрепване на партньорството и подхранване на взаимно уважение, основано на общи исторически, културни и религиозни традиции".

Била е разгледана възможността за развитие на институционалното сътрудничество в областта на образованието, науката и културата, обменени са били мнения за "актуалните предизвикателства пред католическата общност" в страната, а Силяновска е подарила на папа Франциск "голяма дърворезба с мотив на птицата феникс, която е символ на вечността".

Президентът на Република Северна Македония е провела среща и с държавния секретар на Светия престол монсеньор Пиетро Паролин, на която е била изразена "готовност за продължаване на конструктивното сътрудничество в духа на взаимното разбирателство и общите ценности".

It was an honor to meet @Pontifex today. I thanked His Holiness for his determination pursuing peace in the world and advocating for the world's poor. On behalf of all Macedonian citizens I thanked him for the support for the European integration of the Western Balkans. pic.twitter.com/8TXHqvIodn