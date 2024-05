Гордана Силяновска-Давкова е новият президент на Северна Македония

Северна Македония ще има президент жена за първи път. При 99% обработени протоколи Гордана Силяновска-Давкова, издигната от ВМРО-ДПМНЕ, печели малко над 65% от гласовете.

Досегашният президент Стево Пендаровски, издигнат от Социалдмеократическия съюз, събира малко над 29% подкрепа. ВМРО-ДПМНЕ печели и парламентарните избори с 43,23 процента подкрепа на този етап.

На първия тур Силяновска-Давкова събра почти два пъти повече гласове от Пендаровски при избирателна активност от 50%.

За парламентарните избори са регистрирани 17 партии и коалиции. Право на глас имат над 1,8 млн. граждани на страната. Избирателната система е пропорционална, като Северна Македония е разделена на шест изборни района, всеки от тях излъчва по 20 депутати.

Темите по време на предизборната кампания край Вардар включваха спекулации от страна на македонските политици за това какво ще се случи след изборите – дали ще бъдат запазени идентичността, историята и езикът на Северна Македония. Такъв беше слоганът на най-голямата опозиционна партия в страната – ВМРО-ДПМНЕ, която обеща на избирателите, че ако гласуват за нея, ще се чувстват като горди македонци, пише бТВ.

Досегашните управляващи от Социалдемократически съюз на Македония, които подкрепят Стево Пендаровски, пък ясно обясняваха на своите избиратели, че няма как да се мине по пътя към Европа без вписването на българите в преамбюла на конституцията на РСМ и трябва да бъдат направени отстъпки.

Убедителната победа на ВМРО-ДПМНЕ на изборите „2 в 1“ в Северна Македония означава коренна промяна на управлението на страната.

