Наводнения в Анкара: Разрушени са пътища, има нанесени щети на къщи и офиси

Тежки наводнения се разразиха през последните 24 часа в турската столица, съобщава БТА.

Проливен дъжд, придружен от мълнии, не спря да вали в продължение на близо два дни.

При бурята са били нанесени сериозни материални щети в столичните райони Йенимахалле, Чанкая, Алтъндаг и Синджан. Много улици, булеварди и подлези бяха наводнени, има и разрушени пътища. Наводнени са били и къщи, фабрики и офиси, информира електронното издание на в. "Сьозджу".

Flood in Ankara



Last night, as a result of heavy rain in Ankara, the capital of Turkey, various areas of the city were flooded. pic.twitter.com/e0tVmrUVSE