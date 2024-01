Пожар изпепели търговски център в Белград

Огромен пожар избухна в китайски търговски център в Белград тази сутрин.

Повече от 60 пожарникари са се включили в гасенето на огъня. Търговският център се намира в непосредствена близост до жилищни сгради в Нови Белград, съобщават сръбските медии, цитирани от БТВ.

Rescue Helicopters Scrambled After Massive Fire Erupts In Serbian Capital



Interior Ministry helicopters had to take part in extinguishing a massive fire in Belgrade, which started at a local Chinese market in the New Belgrade municipality.



The area around the market had to be… pic.twitter.com/OhcnPDnxYj