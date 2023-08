Истанбул без вода: Сушата е на път да предизвика криза

Истанбул може да остане без вода, съобщава в Twitter белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA. Поводът за тези опасения е призивът на кмета на Истанбул хората да пестят вода, заради последващ недостиг на вода. Нивото на водата в резервоарите, захранващи Истанбул, е паднало до рекордно ниски нива. Ако сушата продължи, ситуацията ще стане критична.



Индийската агенция IANS също споделя подобна информация, като допълва, че степента на запълване на язовира в Истанбул е паднала до едва 33,37 процента и спадът продължава. Имамоглу призова близо 16-те милиона жители на града да спестяват „всяка скъпоценна капка вода, изтичаща от крана, пише още индийската агенция.

#Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu has urged residents of Turkey's largest city to save water amid current drought and subsequent water shortage. Warning that Istanbul's dam filling rate falls to merely 33.37 per cent and the decline is continuing, Imamoglu urged the city's nearly… pic.twitter.com/LPs5HPAsTe

Турският национален канал пише още, че това лято в Истанбул е имало изключително сух период и е важно да се променят навиците за използване на водата, за да няма прекъсване на водоснабдяването. Медията се позовава на съобщение на Администрацията за водоснабдяване и канализация на Истанбул (İSKİ), които смятат още, че изтичането на средно 6 тона вода годишно ще бъде предотвратено чрез ремонт на кранове.

If the drought… pic.twitter.com/jqfOwtMO1q