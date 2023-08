"Тресеше се дълго и силно:" Хорa скачали от балконите си по време на земетресението в Турция

Земетресение с магнитуд от 5,3 по Рихтер удари Турция късно снощи.

22-ма са ранени като някои от тях са откарани в болница, след като са скочили от балконите си по време на труса. Засега няма данни за загинали хора.

Министърът на вътрешните работи сподели, че има сериозни материални щети, тъй като една сграда се е срутила, а други две са пострадали.

"Тресеше се дълго и силно."

"Усети се значително в Адъяман. Честно казано бях малко уплашена."

"Леко се разтресе. Надявам се да няма жертви", пишат хора на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Страхът на хората беше предизвикан от това, че две разрушителни земетресения с магнитуд 7,7 и 7,6 разтърсиха на 6 февруари окръг Кахраманмараш в Югоизточна Турция.

След силното земетресение в Турция: Поредица вторични трусове и ранени

Земетресенията, последвани от хиляди вторични трусове, бяха усетени в 11 турски окръга и в съседните страни, от които най-силно засегната беше Сирия. Според прогнозите на ООН общите щети, причинени от бедствието в Турция, могат да надхвърлят 100 милиарда долара, а броят на загиналите достигна близо 50 хиляди души.

Shaking images taken by the camera in the earthquake with a magnitude of 5.3 that occurred in the city of Malatya, Turkey, in the evening hours, pic.twitter.com/Rb7yqIiuEb