Премиерът на Румъния поздрави новия български министър-председател Николай Денков

„Поздравления и най-добри пожелания за успех на премиера Николай Денков Николай Денков е служебен министър на образованието и науката в кабинета на Огнян Герджиков. С и неговия екип. Правителството на Румъния е готово и желае да продължи тясното сътрудничество с България, нашия съсед и стратегически партньор. Настоящите предизвикателства, но и възможности изискват още по-силно румънско-българско сътрудничество“, написа премиерът Николае Чука на страницата на правителството в Туитър.

Congratulations&best wishes of success to PM #NikolayDenkov and his team. The government is ready&eager to continue the close cooperation with, our neighbour & strategic partner. Current challenges but also opportunities call for even more cooperation.