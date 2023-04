Седем души са пострадали при пожара в жилищен комплекс в Измир

Седем души пострадаха при голям пожар в луксозен жилищен комплекс в егейския град Измир, съобщи министърът на здравеопазването на Турция Фахреттин Коджа, цитиран от турската телевизия НТВ.

Пожарът се разрази в 22 ч. снощи в осеметажен жилищен комплекс, включващ четири блока, в квартал Нарлъдере. Пламъците бързо са обхванали цялата сграда, като е имало много взривове в сградата през нощта.

Министър Коджа посочи, че шестима души са били обгазени, а един е с навехнат крак при евакуацията от горящата сграда. И добави, че състоянието на всички пострадали не е тежко.

Всички жители на комплекса са били евакуирани с помощта не екипите, пристигнали на място.

В района бяха изпратени много пожарни коли, служители на АФАД (Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации) и на Националните медицински спасителни екипи (УМКЕ), екипи на 112.

Валията на Измир Селим Кьошгер, който пристигна на мястото на инцидента, посочи, че един от блоковете в комплекса е напълно изгорял.

Пожарът е бил овладян след осемчасови усилия на пожарникарите. Кметът на община Нарлъдере съобщи, че засега не е известна причината за инцидента, предава БТА.

