Румъния купува 18 турски дрона Байрактар TB2

Румъния подписа договора за закупуване на 18 дрона Байрактар на стойност 321 милиона долара или 290 милиона евро. Това съобщи турският посланик в Букурещ, цитиран от Диджи24 и БТА.

“Тази приятелска страна, съсед в Черно море и съюзник в НАТО, добавя Байрактар TB2 към своя арсенал“, написа Озгур Киванч Алтан в Туитър.

Румъния за първи път обяви намерението си да закупи дроновете миналия август. Устройствата доказаха своята ефективност в Либия и Азербайджан, а след това и в Украйна, където бяха успешно използвани за унищожаване на руски системи за противовъздушна отбрана, снабдителни конвои и много други, отбелязва Диджи24.

Според данни на производителя те са в състояние да летят до 27 часа при повече от 200 километра в час и могат да носят четири умни боеприпаса с лазерно насочване.

Министерството на отбраната все още чака одобрението на парламента, за да поръча 54 употребявани американски танка Ейбрамс, подводници, миночистачни кораби, ново оборудване за румънските военноморски сили, както и най-новото поколение американски изтребители F-35.

