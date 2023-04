Пожар избухна в центъра на Атина, съобщава Kathimerini.

Противопожарната служба се е отзовала на пожар, избухнал в изоставена сграда близо до площад Синтагма в центъра на Атина.

В гасенето на пожара участват 15 пожарникари с пет противопожарни автомобила.

В района на пожара движението на автомобили е затруднено.

