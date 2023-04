Турция представи първия си самолетоносач

Турция пусна в експлоатация най-големия си военен кораб, с което засили военноморските си способности и превърна страната в една от малкото държави в света с местен самолетоносач, предаде Дарик.

Многофункционалният десантен кораб „TCG Анадолу“ беше предаден на командването на военноморските сили.

Корабът ще бъде не само първият самолетоносач на Турция, но и първият в света кораб, който ще разчита предимно на безпилотни самолети или т.нар. дронове.

Френският самолетоносач „Шарл дьо Гол“ акостира на военноморската база в Крит

Той е дълъг 231 метра, широк 32 метра и с водоизместване от 27 436 тона. Максималната му скорост е около 21 възела, обсегът му е 9000 морски мили и може да действа в морето в продължение на 50 дни.

Корабът е поръчан през 2015 г., заложен е през февруари 2018 г. и е спуснат на вода през април 2019 г. Въвеждането му в експлоатация беше планирано за 2021 г., но впоследствие отложено заради пандемията от COVID-19.

Очаква се хангарът на кораба да се състои предимно от Bayraktar TB3 - версия на известния Bayraktar TB2, способна да се движи по къси писти.

President Erdogan during delivery ceremony of Türkiye’s largest warship, the TCG Anadolu:

- We’ve built TCG Anadolu in 7 years, world’s first UCAV carrier

- It carries up to 30 wheeled vehicles on its lightweight deck

- A big step on the path of producing aircraft carriers pic.twitter.com/raqhpuHkPP