Пететажна сграда се срути в Истанбул

Пететажна изоставена сграда се срути днес в Истанбул, предаде Хабертюрк и БТА.

Зданието в района Бейоглу се е срутило частично рано тази сутрин (в 6:30 ч.), а в 15 ч. следобед цялата сграда е рухнала. Гъста пелена от прах се е образувала в района.

При срутването са паднали големи парчета бетон на пътя. Няма информация за пострадали хора.

В района са изпратени полицейски екипи, пожарникари, екипи на АФАД (Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации) и служители на общината, информира телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Пътят до сградата е затворен за движение. Спряно е и движението на трамваите в района.

Октай Йозел, ръководител на Дирекцията за Културни ценности към Истанбулската голяма община, посочи, че рухналата сграда е трябвало да бъде реставрирана още преди няколко години, тъй като е била културно-историческа забележителност. Йозел каза, че работите по укрепването и реставрацията не са били започнати от собственика на имота, посочва Хабертюрк.

Turkish media: A resettled five-storey building collapsed on April 6 in the center of #Istanbul. Due to the threat of collapse in the morning, the street where the building is located was partially blocked.#Turkey pic.twitter.com/e4uRaLhu2T