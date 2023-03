След влаковата катастрофа: Хиляди работници на протести в Гърция

Петчасово прекъсване на работата започнаха днес служителите от градския транспорт в Солун, присъединявайки се към националната 24-часова стачка, пише гръцкият сайт „Етнос“.

Гърция превърна Международния ден на жената в стачка срещу проблемите в железопътния транспорт в страната, довели до влаковата катастрофа миналата седмица, при която загинаха 57 души, като хиляди работници излизат днес на протест, предава БТА.

Синдикатът на служителите на Организацията за градски транспорт в Солун посочи в официално изявление, че градският транспорт преустановява работа от 11:00 часа сутринта до 16:00 часа.

Към 24-часовата национална стачка за трагедията в Темпе се присъединяват и фармацевтите от Фармацевтичните асоциации на Атика и Солун, които спират работа от 11:00 часа до 15:00 часа, като по този начин изразяват скръбта и подкрепата си към семействата на загиналите.

Също така в знак на уважение към жертвите на трагедията, в която загинаха млади хора на възраст между 20 и 30 години, Националната фармацевтична асоциация подкрепя решението на местните фармацевти и призовава за масово участие на всички фармацевти в националния траур.

В днешния ден остават затворени всички аптеки в Пирея.

Гръцките железничари обявиха нова 24-часова стачка заради трагичната влакова катастрофа

Синдикатът на гръцките държавни служители излиза на протест днес, като основно искане е да се сложи край на политиката на приватизация и да се потърсят реални отговорности за влаковата катастрофа миналата седмица, предаде агенция АНА-МПА.

В 24-часовата национална стачка участват и Синдикатите на служителите от обществените болници и лекарите. „Не е време да мълчим, време е да се изкажем и да се борим", се казва в изявление на учителския синдикат. Заедно с тях в протестните шествия в Атина ще участват и групи ученици.

В деня на протестите променено разписание ще има метрото, трамваите и автобусите в Атина. Корабите също така остават закотвени в пристанищата, тъй като моряците се присъединяват към стачните действия.

Протестните шествия са насрочени на различни места в страната, а централното събитие е на площад "Клавтмонос" в Атина от 12:30 часа.

