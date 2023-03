Спасиха куче, оцеляло 23 дни под руините в Антакия

Куче бе спасено след 23 дни под отломките на срутила се сграда при разрушителните земетресения на 6 февруари в град Антакия, окръг Хатай, Южна Турция, предадоха турските медии.

По информация на новинарската агенция Доган кучето е било спасено вчера от екипи на община Сейдишехир (Коня), които са пристигнали в Антакия след унищожителните трусове.

Спасителите са чули вчера лай на куче изпод отломките на срутено здание, след което веднага е била предприета спасителна акция. Малко по-късно то е било извадено живо. Кучето Алекс е било предадено на турската Федерация за защита на животните (HAYTAP), след което е било закарано за лечение във ветеринарна клиника в Антакия.

Собственикът на кучето Мурат Аръджъ благодари на спасителите за акцията.

Град Антакия е сред най-тежко засегнатите зони при трусовете от 6 февруари. Много части на града са напълно изравнени със земята, съобщи БТА.

Днес в Антакия бе регистриран пореден трус с магнитуд 4,8 (по данни на сеизмологичната обсерватория Кандилли). Според информация на правителствената Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) трусът е бил с магнитуд 4,4.

