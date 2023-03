Ужасът в Гърция: Жертвите растат, армията също се включва да помага

Трийсет и две станаха жертвите на катастрофата, при която пътнически влак в Гърция, превозващ стотици хора, се сблъска малко преди полунощ с идващ насреща товарен влак в северната част на страната, съобщиха Асошиейтед прес и електронното издание на гръцкия в. "Катимерини". Най-малко 85 души са ранени.

Няколко вагона дерайлираха и поне три избухнаха в пламъци след сблъсъка край град Темпе. Спасителните екипи осветиха мястото на инцидента с прожектори преди разсъмване, докато трескаво търсеха оцелели сред изкривените и димящи останки.

