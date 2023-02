Няма край: Ново земетресение на границата между Турция и Сирия

Европейският средиземноморски сеизмологичен център регистрира ново земетресение с магнитуд 4,4 в Южна Турция на границата със Сирия.

Епицентърът е бил на 25 километра югозападно от град Антакия, а огнището на дълбочина 2 километра. Няма данни за жертви или щети.

На 6 февруари Турция бе ударена от земетресения с магнитуд 7,6 и 7,7, които станаха най-силните в страната от 1939 г. насам.

По последни данни броят на жертвите на земетресенията е надхвърлил 43 500 хиляди души.

Сеизмолози изчислиха огромната вероятност трус от над 7 да срине Истанбул

Трусове бяха регистрирани и в Сирия, Ливан, Ирак и няколко други страни.

#Earthquakes cannot be predicted. For an #earthquake prediction to be meaningful, it has to specify a time, location & magnitude range that is unlikely to occur randomly. This is currently impossible. Learn more in this video from @EarthScope_scihttps://t.co/lAvmu75M4T