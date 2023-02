Държавният секретар на САЩ проведе среща с гръцкия премиер в Атина

Държавният секретар на Съединените американски щати Антъни Блинкън се срещна с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис Кириакос Мицотакис – гръцки икономист и политик. Мицотикис е роден в Атина на 4 март 1968 г. вчера в Атина, предаде АНА-МПА.

Блинкън и Мицотакис разговаряха на четири очи и проведоха работна вечеря в резиденцията на гръцкия министър-председател в Атина този понеделник.

Обсъжданията помежду им включиха цялостен преглед на гръцко-американските отношения, които бяха характеризирани като отлични, информираха източници на АНА-МПА.

Блинкън и гръцкият министър-председател обмениха мнения по международни, европейски и регионални въпроси, като се спряха на събитията в Украйна.

Държавният секретар на САЩ изрази признателността си за безрезервната подкрепа, която Гърция оказва на Украйна от самото начало, и подчерта ролята на Гърция като стълб на стабилността и сигурността в целия регион.

Сред темите на обсъждане бяха също ситуацията в Източното Средиземноморие и опустошителните земетресения в Турция.

Антъни Блинкън ще посети Германия, Турция и Гърция

Блинкън благодари на Мицотакис за незабавната помощ, предоставена от Гърция на Турция в този труден момент. Относно Източното Средиземноморие Кириакос Мицотакис Кириакос Мицотакис – гръцки икономист и политик. Мицотикис е роден в Атина на 4 март 1968 г. подчерта, че водещият принцип на гръцката политика е мирното разрешаване на споровете и добросъседските отношения, основани на международното право.

На работната вечеря от гръцка страна присъстваха министърът на отбраната Никос Панайотопулос, министърът на културата и спорта Лина Мендони, заместник министър-председателят Янис Братакос, генералният секретар на министерството на външните работи Теохарис Лалакос, гръцкият посланик в САЩ Александра Пападопулу, директорът на дипломатическия кабинет на премиера Анна-Мария Бура и заместник-говорителката на правителството Аристотелия Пелони.

Днес гръцко-американският стратегически диалог ще продължи. Очаква се Антъни Блинкън да се срещне и с гръцкия министър на външните работи Никос Дендиас.

Sat down with @PrimeMinisterGR Kyriakos Mitsotakis today and affirmed the United States’ unshakeable partnership with Greece. The United States stands with Greece and supports Greece’s continued leadership in the region. pic.twitter.com/AsLWPvcX8h