Скандал: Новак Джокович пее за войната срещу България

Новак Джокович беше заснет да пее сръбски националистически песни заедно с родителите си на семейно тържество в Белград миналата седмица. В една от тях, посветена на Балканската война, с гордост се споменават и сраженията срещу българските войски.

Купонът беше посветен на десетата титла от Откритото първенство на Австралия. Шампионът събра близки и приятели в ресторант "Новак".

В социалните мрежи се появиха кадри от музикалните изпълнения на тържеството. Въпросната песен е с музика по стара народна песен, а текстът е многократно променян при разпада на Югославия и войната в Косово, съобщава "Стандарт".

Вариантът, изпят от фамилия Джокович, гласи:

"Кой казва, кой лъже, че Сърбия е малка

Не е малка, три пъти воюва.

През 12-а, през 12-а изгони турците.

През 13-а, през 13-а се изправи срещу българите

През 14-а, през 14-а удари швабите

През 18-а, през 18-а сърбите победиха

Кой казва, кой лъже, че Сърбия е малка

Не е малка, не е малка, винаги е воювала

И отново, и отново ще воюва, няма да робува!"

Публично Джокович винаги е демонстрирал топли чувства съм България. Той е в отлични отношения с Григор Димитров и често го нарича "балкански брат". А наскоро отправи специален поздрав за рождения ден на родната баба Веска.

Djokovic singing a song that glorifies Greater Serbia aka Serbian World.



This ideology caused 150,000 deaths in the 90s.@Lacoste This is not just bad PR, it's downright dangerous amid Serbian regime's attempts to destabilize Kosovo, Montenegro, BiH.pic.twitter.com/vJDszXAcvR