В памет на загиналите деца: Завързаха цветни балони по разрушени от земетресенията сгради в Турция

Цветни балони бяха поставени по разрушени от катастрофалните земетресения сгради в турския окръг Хатай, съобщава Би Би Си.



Балоните - червени, сини, розови, са поставени от доброволци на местата, където са загинали деца.



Доброволците, водени от фотографа Огюн Север Окюр, са членове на детското сдружение Огюн Аби. Те се покатерили върху разрушените сгради и привързали балоните на метални жици, стърчащи от купчината руини, пише БТА.

"Всеки балон, който виждате, представлява загинало дете", казва фотографът и добавя, че от сдружението искат да доставят балони из целия окръг Хатай.

118 хиляди сгради са напълно разрушени при земетресенията в Турция



"Опитваме се да запазим спомена за децата, загубили живота си. Бих искал да можем да поставяме тези балони в ръцете на децата. За съжаление, загубихме наши деца. Това е детска градина, много деца също така са живеели в сградата. Където и да отидем, където са живели деца, искаме да завържем такива балони", каза той.



Окюр уточни, че членовете на сдружението са участвали в спасителни мисии в Адана и Хатай през първата седмица след катастрофалните земетресения.

"Когато ми подадоха тяло на дете, част от мене се счупи", споделя той.

These balloons rise over the rubble of a collapsed nursery school in Türkiye’s Hatay in memory of every child who died in the massive twin earthquakes pic.twitter.com/qjaJvxt9G4