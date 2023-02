Куче спасител загина при опит да спаси хора от отломките в Турция

Освен хилядите спасители от цял свят, които пристигнаха в Турция в първите часове на трагедията, на място са и десетки кучета, обучени да търсят оцелели след земетресения. Едно от тях обаче беше сполетяно от трагедия и загина.

Овчарката Протео, част от кучетата спасители на Мексико, които са световно известни като най-добре обучените за такива ситуации, е загубила живота си докато се опитва да стигне до хора, затрупани под отломки на срутена сграда.

Клипове в социалните мрежи показват огромната маса боклуци, тухли и железа, които се сриват върху спасителния екип, докато рови.

Броят на загиналите при земетресението в Турция и Сирия надхвърли 35 000 души

Протео беше част от 16 мексикански кучета спасители. То успява да спаси двама души преди да намери смъртта си.

„Дълбоко съжаляваме за загубата на нашия четириног приятел и колега Протео. Ти изпълни своята мисия в Турция. Благодарим ти за героичната работа“, написаха в социалните мрежи от Секретариата за Национална сигурност на Мексико.

Mexican rescue dog #Proteo died of exhaustion during rescue activities in #Turkey

According to the testimonies he helped rescue at least two individuals

A picture of his last rest before he goes in peace

Thoughts to all the heroes from around the world#earthquaketurkey pic.twitter.com/s29BGdSaky