Кошмарът в Турция няма край: Ново силно земетресение удари страната

Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер удари тази сутрин източната част на Турция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е регистрирано на около 19 километра югозападно от Малатия около 7:50 ч. местно време.

Засега няма информация за нови щети в Турция.

Най-малко 20 000 души загинаха при опустошителното земетресение в понеделник, а много други все още се издирват сред руините на срутени сгради.

