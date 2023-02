Българско куче - спасител намери жена под отломките в Турция

Едно от петте спасителни кучета, които България изпрати в Турция, е намерило жива жена под отломките в град Антакия, съобщават от ПСС за Нова телевизия.

Същевременно от 7 февруари досега общо 27 доброволци са тръгнали с личен транспорт да помагат. Натам тръгна и единствената офроуд линейка у нас. Днес още 20 доброволци се отправиха към епицентъра на трагедията.

Пътят на първия екип по суша отнема над 30 часа. Пристигат късно снощи и група от 9 спасители излиза на терен.

„Междувременно за да оцелеят в тежките условия, получават помощ и от българска, и от турска страна”, заяви доброволецът Георги Влайков. „Нямам думи да ви изразя възхищението от това, което направихте”, продължава той.

Наши спасители измъкнаха от руините в Турция 4-годишно дете

Междувременно преди ден Турция се обръща към Асоциацията на доброволците у нас с пореден зов за помощ. И за броени часове откликват 20 души от цялата страна.



Kira (sp?) the Bulgarian sniffer dog just indicated someone might still be alive under the rubble of this apartment building in Adana. Rescuers are redoubling their efforts.



And I got a kiss. Tears in my eyes, truly. It is impossible not to be affected here. pic.twitter.com/LM8oPB5K7d