Снимката на куче до затрупан от земетресение човек потресе мрежата, оказа се рекламна

Голдън ретрийвър лежи върху руините на срината от земетресение къща. Лапата му е допряна до човешка ръка, която се подава от развалините.

Тази потресаваща снимка обикаля мрежите от вчера. Десетки хиляди хора я споделят като кадър от срината Турция и се възхищават на кучето, което не изоставя стопанина си. Във всички мрежи снимката се разпространява с хаштаг "Молете за Турция", има най-различни интерпретации на историята. Турските фейсбук, туитър и инстаграм са изпълнени с нея, вече върви и в България и много други страни.

#TurkeyEarthquake: A picture circulating online claims to show a dog looking for its owner after an earthquake reduced buildings to rubble in Turkey.



Here's the truth behind the viral picture https://t.co/ldZE06zONN#Turkey #Earthquake