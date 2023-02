Жена роди бебе под руините в Турция

Жена е родила бебе под руините в Турция.

Това стана ясно от видеоклип, разпространен в социалните мрежи.

Броят на жертвите от силните земетресения в Южна Турция достигна 3419 души, a други 20 534 са ранени.

Life amidst Destruction!

A pregnant woman fighting for life under the debris gave birth to a child.