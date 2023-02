Ново разрушително земетресение в Турция

Ново разрушително земетресение с магнитуд 7,8 бе регистрирано днес в южния окръг Кахраманмараш, предаде турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк, като се позовава на Евросредиземноморския сеизмологичен център.

Според информация на сеизмологичната обсерватория Кандилли трусът е бил с магнитуд 7,5.

Трусът е регистриран в град Елбистан в 13:23 ч. местно време (12:23 ч.). Земетресението е усетено в много окръзи в Турция.

Ердоган: 912 е броят на загиналите при земетресението в Турция

Това е поредното разрушително земетресение в района днес.

В 4:17 ч. (3:17 ч. българско време) в град Пазарджък, окръг Кахраманмараш, стана земетресение с магнитуд 7,7. Първоначално бе съобщено, че трусът е бил с магнитуд 7,4, но впоследствие Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) ревизира първоначалната си оценка, съобщи Анадолската агенция.

#BREAKING | Another fresh earthquake of magnitude 7.6 struck Elbistan district in Kahramanmaraş Province in southern Turkey https://t.co/EFUtUWcFlf#Turkey #TurkeyEarthquake #TurkeyNews #SyriaEarthquake pic.twitter.com/VGMCzjez3s