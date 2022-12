Сръбският премиер Ана Бърнабич оспори твърдение на германския външен министър за Косово

Сръбският премиер Ана Бърнабич отговори на твърдението на германския външен министър Аналена Бербок, че връщането на сръбската армия в Косово и Метохия е "неприемливо", пише белградският вестник "Политика", цитиран от БТА.

Бърнабич напомни в Туитър, че в последното съобщение на министрите на външните работи на страните от Г-7 (14 май 2022 г.), се казва, че при решаването на всеки проблем или криза в света (Либия, Сирия, Йемен, Сомалия и др.), трябва стриктно да се прилагат съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

"Сега, изненадващо, МВнР на Германия заявява, че Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, която постановява, че Сърбия има право да поиска връщане на определен брой от своите сили за сигурност в Косово, трябва да бъде игнорирана, защото това е "неприемливо“. Що се отнася до международното право и стабилност, въз основа на какви критерии решавате коя резолюция на Съвета за сигурност на ООН трябва да се спазва и коя трябва да се игнорира - например в случая с Либия трябва да се спазва Резолюция 2571, но в случая със Сърбия Резолюция 1244 трябва да се игнорира? Удивително ниво на абсурд", коментира Бърнабич.

In the last Foreign Ministers' Communique of G7 countries (14 May 2022), in addressing each and every problem or crisis in the world (Libya, Syria, Yemen, Somalia, etc.) they've asked for a strict implementation of the respective UN Security Council Resolution (UNSCR). 1/4 https://t.co/5Cdrik0GcT