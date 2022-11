Жертвите на експлозията в Истанбул вече са шест

Расте броят на жертвите на експлозията днес на оживения централен булевард на Истанбул "Истиклял". Според трагичната равносметка шестима души са загинали и 53-ма са ранени във взрива. Това съобщи валията (окръжният управител) на града Али Йерликая.

Експлозията стана днес в 16.20 часа (15.20 часа българско време).

Валията не съобщи причината за експлозията, както и дали се касае за терористичен акт. По думите му експлозията е била много силна.

Истанбулската прокуратура е започнала разследване за причините за взрива.

Турска медия съобщи, че на една от уличните камери е била засечена жена, която оставила чанта на мястото на взрива и се отдалечила, след това последвала експлозията. Има подозрения, че в чантата може да е била поставена бомба. Засега тази версия не е потвърдена от официален източник.

Ранените са настанени в болници. Булевардът е затворен за движение, затворени са магазините и заведенията.

"Истиклял" е най-известният булевард на Истанбул, своеобразна марка на града, с много магазини и заведения, като по всяко време там гъмжи от хора на всички възрасти, включително и чужденци. Днес е почивен ден и булевардът е бил много оживен, особено по времето, когато е станала експлозията.

Висшият съвет за радио и телевизия (RTUK), турският медиен регулатор, съобщи в изявление до медиите, че съдът е наложил забрана за разпространяване на новини за взрива в Истанбул.

От истанбулската прокуратура са изпратени екипи за разследване на причините за взрива.

