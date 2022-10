Сръбската полиция върна косовския вицепремиер обратно в страната му

Косовският вицепремиер Бесник Бислими няма да може да участва в конференция в Сърбия, която трябва да се проведе днес, тъй като сръбската полиция го е спряла и не му е разрешила да продължи, съобщиха сръбски и косовски медии, цитирани от БТА.

На 100 километра от Белград Бислими е бил спрян от полицията вчера и бил помолен да се върне от „съображения за сигурност“.

Бислими трябваше днес да присъства на конференция, организирана от неправителствената организация „Белградски център за политика за сигурност“.

Косовският вицепремиер каза, че това е манипулация от страна на Сърбия, съобщи сръбската телевизия Ен1.

„Изпратихме искането за посещение преди седмица. Посещението беше одобрено. Минахме границата. Бяхме близо до Белград“, разказва Бислими, като добави, че след това са били спрени от полицията и им е казано, че не могат да продължат пътуването си, защото безопасността им е застрашена.

Бислими съобщи, че ще се опита да се включи в конференцията чрез видео връзка, допълва косовското издание „Коха.“

В Косово започна кампания за замяна на сръбските автомобилни номера с косовски

Косово обяви независимост от Сърбия през 2008 година, но Белград все още не признава независимостта на някогашната си област, въпреки че над 100 държави вече са я признали.

С посредничеството на ЕС Косово и Сърбия водят диалог за нормализиране на отношенията си от 2011 г.

1/5 Today & tomorrow I was scheduled to be part of two important conferences in Belgrade, to talk on four important concepts: inter-ethnic relations, journey towards , security & dialogue. We officially submitted the request last week and it was approved.