Бомба уби полицай

Един полицай загина при експлозия на бомба в близост до полицейски участък в турската провинция Мерсин.

При взрива са били ранени трима цивилни граждани и един полицейски служител, информира Нова телевизия.

Властите квалифицират инцидента като терористичен акт, съобщи телевизия „А Хабер”. Те уточниха, че нападението е извършено от неидентифицирани нападатели в 11 вечерта местно време. Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват експлозия, последвана от изстрели.

