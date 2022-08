Еди Рама с ироничен отговор към българското МВнР

Албанският премиер Еди Рама реагира в Туитър с отговор на Министерството на външните работи на България, което окачестви като “непредизвикани” негови изявления и коментари, направени на Стратегически форум в Блед, Словения, преди два дни.

Рама казва, че някой трябва "спокойно да преведе изявлението му", което съдържа същите коментари като през юни.

МВнР: Думите на Еди Рама са откровено антибългарско изявление

Може би някой трябва да помогне на нашите приятели от българското външно министерство с гладък превод на изявлението ми в Блед за това как България блокира започването на преговори за членство на Албания и Северна Македония, когато всички останали най-накрая се съгласиха след 8 години! Просто повторих същите неща, които казах през юни, отбелязва Рама.

По време на участието си в 17-то издание на Стратегическия форум Блед, Словения, в коментар за последиците от войната в Украйна, Еди Рама призова ЕС да не изоставя балканските страни по време на криза, както е направил с ваксините по време на пандемията от COVID-19, когато е забравил напълно района. По думите на Рама, цитирани от албанските медии, ако тогава не е била помощта на турския президент Реджеп Ердоган, са щели да загубят още животи.

Maybe someone should help our Bulgarian Foreign Ministry friends with the calm translation of my answer in Bled about how Bulgaria blocked the opening of accession talks for & when finally all the others agreed after 8 long years! I simply repeated same things I said in June.