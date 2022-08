Хиляди православни протестират в Сърбия срещу провеждането на гей парад

Хиляди православни вярващи преминаха снощи на шествие в Белград в знак на протест срещу евентуалното организиране на гей парад, въпреки че властите отмениха предвиденото за септември събиране на ЛГБТ общността, предаде Франс прес.

Носейки икони, кръстове и религиозни знамена, демонстрантите преминаха през града, молиха се и пяха пред катедралата "Свети Сава".

Serbia today, 100,000 people march in Belgrade to preservation traditional family, religion, identity and traditional moral values. Event censored by European media. pic.twitter.com/O4sRXGo5MD