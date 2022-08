Мъж с ампутирани ръце преплува Босфора

Кметът на населената с български изселници община Авджълар в Истанбул Туран Ханчерли се представи успешно в международния маратон за преплуване на Босфора, който свързва Европа и Азия.

Въпреки че е с ампутирани ръце, той преплува Босфора през 6,5-метровия паркур за втори път.

“Много съм доволен и щастлив, че за втори път участвам в това състезание, което е много важно, тъй като заедно с хиляди хора преплувахме Босфора от анадолския бряг към европейския. При това преплуване има и трудности, като течението, вятърът, но всичко приключи успешно. Благодаря на всички участници", заяви Ханчерли след награждаването.

Съпругата му бе първата, която го поздрави за успеха.

