Борут Пахор се срещна с Ердоган в Анкара

Словенският президент Борут Пахор се срещна днес с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, предаде турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Пахор бе посрещнат от Ердоган в турската столица с официална церемония.

Очаква се двамата президенти да обсъдят редица въпроси, включително двустранните отношения, усилията за присъединяване на Турция към ЕС, проблемите на Балканите, войната в Украйна, както и други регионални и международни актуални проблеми, предава БТА.

Борут Пахор е на тридневно официално посещение в Турция (от 9 до 11 август) по покана на турския му колега Ердоган, отбелязва СиЕнЕн-Тюрк.

Очаква се днес Пахор да говори пред участниците в бизнес форум, организиран от Търговската камара на Словения в сътрудничество с Турската асоциация за външноикономически връзки (DEIK).

President @RTErdogan welcomed President Borut Pahor of Slovenia, who is paying an official visit to Türkiye, with an official ceremony at the Presidential Complex. pic.twitter.com/zZbjigHXiA