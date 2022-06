Еди Рама продължава: Има защо българското МВнР да има проблем с мен

Премиерът на Албания Еди Рама отговори в серия от публикации в Туитър на реакцията на българското министерство на външните работи на изказванията му преди срещата ЕС-Западни Балкани вчера.

„О! Българското министерство на външните работи има проблем с начина, по който говоря! Има защо. Аз също имам проблем с начина, по който България иска да реши двустранни проблеми като използва процеса на разширяване като средство да държи за заложници две страни от НАТО! Спокойно, приятели: вдигнете ВЕТОТО или свикнете с мен!, написа Рама.

Oh! Bulgaria's Foreign Ministry has an issue with my way of speaking!Fair enough.I have an issue too with the way Bulgaria wants to solve biletaral issues by using the enlargement process as e vehicle of kidnapping two NATO countries! Easy friends:Lift the VETO or bear with me!