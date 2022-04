Експлозия на звукова бомба в Истанбул

Звукова бомба бе взривена рано тази сутрин в истанбулския квартал Газиосманпаша, предаде турската държавна телевизия ТРТ-Хабер.

Бомбата е била заложена до пететажна сграда, в която се намира Фондацията на турските младежи.

При взрива няма жертви и пострадали, но са нанесени материални щети на сградите наоколо. Изпочупени са били прозорците на много от зданията.

Предприето е разследване по случая. Полицията издирва жена, заподозряна в извършване на нападението.

Звуковата бомба в Истанбул бе взривена само ден след терористичния атентат в град Бурса.

Един загинал и четирима ранени при бомбен атентат срещу автобус в Бурса

При атаката бе взривено самоделно взривно устройство при преминаването на автобус, превозващ служители в затвор.

Един човек загина и 13 души бяха ранени при нападението.

Office of Turkey Youth Foundation (TÜGVA) in Istanbul targeted in bomb attackhttps://t.co/FVUcZujyQr