Срути се покрив на летището в Истанбул заради обилния сняг

Покривът на склад на летището в Истанбул се срути под натиска на снега, който затрупа тази част на Турция.

Силна снежна буря обърка автомобилния и въздушния транспорт в най-големия турски град.

Обилен снеговалеж в Турция блокира трафика към България

Любителски кадри показват хората да си пробиват път през снега на летището и бавно движещите коли по пътищата в близост, съобщава Dir.bg.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу призова хората да не излизат навън и каза, че в някои части на Истанбул дебелината на снежната покривка е 80-85 сантиметра.

Летището в Истанбул възобнови полетите, които бяха временно спрени заради обилния снеговалеж, съобщиха летищните власти, цитирани от Дарик.

"Нашите полети, които бяха временно прекратени поради съображения за сигурност, започнаха от Каракас ( Венецуела ) и ще продължат до Хюстън ( САЩ ). Бихме искали да благодарим на всички наши пътници за тяхното търпение и разбиране", се казва в поста в социалната мрежа.

