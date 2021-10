Най-довереният човек на Джо Байдън пристига на Балканите

Джейк Съливан, съветникът по национална сигурност и най-довереният човек на американския президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в, скоро ще посети Западните Балкани, за да разговаря по няколкото ключови въпроса за региона - напрежението и преговорите между Сърбия и Косово, както и разширяването на ЕС със страните от района, пише скопското издание "Независен".

Ден преди срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Словения Байдън и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен разговаряха тридесет минути по искане на президента на САЩ. Този разговор беше не само за европейските перспективи на Западните Балкани, но и за партньорството между САЩ и ЕС в контекста на големите международни предизвикателства. В 16-те реда на изявлението на Белия дом за разговора Байден-фон дер Лайен, четири са заделени за Западните Балкани, което показва значението, което Вашингтон придава на региона, информира Агенция "Фокус".

РС Македония: Очакваме ЕС и САЩ да увеличат натиска си върху София

Посланикът на САЩ в Скопие Кейт Бърнс обяви във вторник в официалния си профил в Туитър, че Байдън е поискал от Фон дер Лайен да включи Република Северна Македония в разширяването.

Президентът подчерта пред фон дер Лайен, че процесът на разширяване трябва да продължи със страните от Западните Балкани, включително РС Македония, подчертавайки значението ѝ за регионалната стабилност, развитие и просперитет, пише Бърнс.

