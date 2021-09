14 станаха жертвите на пожара в Covid болница в Тетово

14 са вече жертвите на пожара в Covid болница в град Тетово в Северна Македония. Няма данни за загинали или пострадали български граждани, съобщиха от външното ни министерство.

Пожарът е предизвикан от експлозия, съобщи премиерът на Северна Македония Зоран Заев.

Той увери, че държавата полага всички усилия за справяне със ситуацията. Правителството се събра извънредно. Заседава и кризисният щаб в Тетово, където от снощи се намира здравният министър Венко Филипче.

Петима прокурори от Тетово и Скопие разследват причините за случилото се, поискали са аутопсия на жертвите, като за установяване на самоличността на някои от тях ще бъде необходим ДНК анализ.

Огънят в модулната Covid болница, където са се лекували 26-ма пациенти, започнал около 21 часа, е бил изгасен за няколко часа.

Редица страни изразиха съболезнования на Северна Македония след инцидента.

От здравното министерство заявиха, че ще съобщават още подробности по случая и призоваха медиите и гражданите да следят официалните информации и да се въздържат от спекулации.

Случаите на Covid-19 в Република Северна Македония започнаха да нарастват от средата на август, което принуди правителството да въведе по-строги социални ограничения като здравни пропуски за кафенета и ресторанти.

Страната с два милиона души население съобщи за нови над 700 заразени през последното денонощие и 24 смъртни случая.

Ваксинираните в Северна Македония са около 30 процента.

