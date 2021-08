Загиналите при наводненията в Турция вече са 64

Потвърдените жертви при наводненията в Северна Турция вече са 64, предаде ТАСС, като се позова на правителството.

Загинали са хора в три черноморски окръга - 54 в Кастамону, девет в Синоп и един в Бартън.

Осем пострадали остават в болница.

44 са вече жертвите от наводненията в Северна Турция

Проливни дъждове в сряда предизвикаха наводнения и свлачища в редица окръзи в Северна Турция, предаде БТА.

Death toll from floods in Turkey rises to 64 https://t.co/Z0u97cWZFk