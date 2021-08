Арести в Турция заради пожарите

Шестима души са арестувани във връзка с горските пожари в Турция, съобщиха турските медии.

Лицата са заподозрени в умишлено предизвикване на пожарите в два района в югозападния окръг Мугла.

Турция е потушила пожарите в Мармарис

На 2 август в района на град Миляс четирима души са предизвикали пожар с коктейли Молотов. Те са опитали да избягат, но са били заловени в окръг Измир. Трима от тях са арестувани. На 3 август са били задържани трима души, заподозрени в умишлено предизвикване на пожар в Бодрум.

Силите за сигурност съобщиха, че пожарът е започнал, след като тримата хвърлили горящи фасове от автомобил.

По последни данни 198 от 208 пожара в 44 окръга на страната вече са овладени, цитира БТА.

