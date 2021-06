Силно земетресение удари Източна Турция, има щети

Земетресение с магнитуд 5,2 е станало в Източна Турция снощи, съобщи правителствената Дирекция при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/, цитирана от Анадолската агенция.

Трусът е регистриран около 21.30 часа в окръг Бингьол на дълбочина 15,51 км.

При земетресението са нанесени сериозни щети върху две къщи в селата Кушбайъръ и Челеби, съобщи АФАД. Няма данни за пострадали хора. Земетресението е било последвано от най-малко 11 вторични труса.

В района са изпратени 50 палатки, предаде БТА.

Земетресение с магнитуд 3,5 в Западна Турция

Над 40 души загубиха живота си при земетресение с магнитуд 6,7 в окръг Елязъг през януари миналата година.

Turkish Red Crescent teams met the needs early Saturday of residents affected by a magnitude-5.2 earthquake in eastern Turkey. https://t.co/SNNnIccZ16