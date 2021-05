Турция започна да ваксинира хората с увреждания

Турция пристъпи към ваксинация срещу COVID-19 на хората с увреждания, съобщи здравният министър на страната днес, предаде Анадолската агенция.



В Туитър Фахреттин Коджа написа, че още една приоритетна група е била добавена към ваксинационната програма на Турция.

"От днес започва ваксинация на напълно зависимите, средно и тежко засегнатите граждани с увреждания", съобщи министърът.

