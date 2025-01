Гигантска риба захапа главата на жена, облечена като русалка

Ужасяващ инцидент в китайски аквариум. Кадри запечатват момента, в който огромна риба захапва с челюстите си главата на жена, облечена като русалка, докато тя изпълнява подводно представление пред деца.

Руската водна артистка плувала в аквариум в парка „Ксишуанбанна“ в Южен Китай, когато застанала на пътя на звяра, съобщава The Daily Mail.

Рибата почти побрала цялата глава на 22-годишната Маша в устата си, докато деца и други зрители крещят от ужас, се вижда на клипа. Маша се бори и успява да се освободи от рибата, която разкъсва очилата ѝ, след което бързо изплува на повърхността. Изпълнителката е получила наранявания на главата, шията и очите, съобщават руски медии, които публикуват снимки на посиненото ѝ и нарязано лице.

Маша твърди, че работодателят ѝ я е принудил да влезе обратно във водата, въпреки че е изпитвала болка, и я е предупредил да не споделя кадри от нападението, но клипът бързо се разпространява в Douyin - китайската версия на TikTok. Тя твърди, че са ѝ платили по-малко от 100 долара обезщетение.

В съобщенията не се посочва за какъв вид риба става въпрос, но в сладководния аквариум има местни видове от реките Меконг и Яндзъ.

