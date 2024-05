Близо 50 загинали при наводнения в Афганистан

Най-малко 50 души загинаха днес в наводнения, причинени от проливни дъждове в северната афганистанска провинция Баглан, съобщи говорителят на Министерството на вътрешните работи, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той добави, че броят на жертвите може да се увеличи.

Говорителят каза пред Ройтерс, че след пороите са се наводнили поне пет района на Баглан, а някои семейства все още са блокирани и се нуждаят от спешна помощ.

Flood badly hit Two villages in Baghlan province Afghanistan.

