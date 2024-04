Земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер разтърси Индонезия

Земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер разтърси източната част на Индонезия, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), като не е издадено предупреждение за цунами, предаде АФП.



Земетресението е станало край остров Халмахера в провинция Северен Малуку в 09:48 ч. по Гринуич на дълбочина около 35 км, съобщи USGS.



Няма незабавни съобщения за щети или пострадали след земетресението.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами заяви, че няма "опасност от цунами" от земетресението в Молукско море.

Но индонезийската агенция по геофизика (BMKG) предупреди жителите на близките райони за възможни вторични трусове.



#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.Preliminary info: M6.6 || 141 km NW of #Tobelo (#Indonesia) || 10 min ago (local time 18:48:03). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/bnCkaicjzN