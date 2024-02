Верижна катастрофа с над 100 автомобила в Китай

Няколко души пострадаха, след като повече от 100 автомобила се блъснаха един в друг при верижна катастрофа на заледен участък от скоростен път в китайския град Суджоу, провинция Цзянсу, съобщиха днес държавните медии, цитирани от Ройтерс. Това е поредният инцидент, причинен от екстремните метеорологични условия на територията на Китай.

На драматични кадри, излъчени в ефира на държавната Китайската централна телевизия и публикувани в социалните мрежи, се виждаха множество автомобили, струпани безразборно на магистралата, като една от колите се бе забила под сериозен ъгъл и по-голямата част от нея е във въздуха, а наоколо са разпръснати стъкла и отломки, предаде БТА.

Трима души са били ранени и приети в болница, а шестима са получили леки наранявания, съобщиха властите в Суджоу. Пътното движение е възстановено, но причината за инцидента все още се разследва, съобщиха от полицията.

През последните няколко седмици големи части от Китай бяха засегнати от студени вълни, снежни бури и леден дъжд, което се отрази на транспорта в момент, когато милиони хора бързат да се приберат у дома за отпразнуват Китайската Нова година, отбелязва Ройтерс.

През тази седмица правителството повиши нивото на спешна реакция при ниски температури и започна изпълнението на няколко плана за справяне с транспортния поток, доставките и електричеството в провинции и градове, в това число Пекин, Хъбей, Шанси, Анхуей и Хубей, съобщи китайската държавна агенция Синхуа.

Метеорологичната администрация на Китай поддържа повишено предупреждение за застудяване и ниски температури в няколко централни и южни области на страната.

