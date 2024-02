Една от най-известните актриси излъга, че е починала от рак, вижте причината

© Инстаграм

В петък официалният акаунт на актрисата Пунам Пандей в Instagram публикува изявление, в което се казва, че 32-годишната актриса е починала. Ден по-късно Панди публикува видеоклип, в който казва, че е инсценирано като част от кампания за борба с болестта.

Пунам е една от най-красивите актриси в Боливуд.

Мнозина се довериха на публикацията. Новинарските агенции съобщиха новината за смъртта ѝ в рамките на няколко минути, а социалните медии бяха пълни с почит към актрисата.

А за шокиращата смърт на звездата на Боливуд Пунам Панди светът научи от нейния мениджър, потвърдил тъжната вест.

Панди е родена в Канпур през 1991 г. и започва кариерата си на модел през 2010 г., а три години по-късно дебютира в боливудския филм "Наша". Тя се появява във филмите "Love is Poison", "Malini & Co" и "The Journey of Karma" заедно с успешна кариера на модел.

