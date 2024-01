Огромни преспи блокираха Япония, създадоха транспортен хаос

Мощна снежна буря, ударила Япония, създаде транспортен хаос.

В централната част на страната се натрупаха половинметрови преспи.

Съобщава се за стотици закъсали по магистралите автомобили в префектура Гуфу. Кадри, разпространени от японската телевизия NHK, показаха километричните опашки от хванатите в снежния капан коли.

#WATCH #Japan experiences a snow collapse on its roads. Meteorologists predict that up to 80 cm of snow could fall within the next 24 hours. pic.twitter.com/2g1XfRxQqU